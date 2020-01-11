https://static.news.ru/photo/6e3a6242-3523-11ea-a2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Абхазии 22 марта пройдут внеочередные выборы президента страны.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл действующему президенту Раулю Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов. Инстанция также постановила, что необходимо назначить перевыборы. Как заявили в ЦИК, они должны пройти в течение ближайших двух месяцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и российская делегация останутся в Сухуме для проведения консультаций.