Президент одной страны захотел прекратить дела с НАТО Президент Колумбии Петро призвал отказаться от партнерства с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о намерении вывести страну из глобального партнерства с НАТО. По мнению колумбийского политика, страна должна отказаться от сотрудничества с альянсами, которые, по его словам, причастны к военным действиям, наносящим страдания детям.

Из НАТО мы должны выйти. Нет другого пути. Мы должны сказать Европе, что, если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они перестали помогать нацистам, — отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что Индии, Китаю и Бразилии грозят вторичные санкции за ведение бизнеса с Россией. Генеральный секретарь НАТО призвал лидеров этих государств использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, чтобы стимулировать возобновление мирных переговоров.

До этого Рютте говорил, что Россия поможет Китаю, если тот решит напасть на Тайвань. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин попросит российского коллегу отвлечь от операции силы НАТО в Европе с помощью конфликта со странами Североатлантического альянса.