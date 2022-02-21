Алиев прибыл с визитом в Россию

Президент Азербайджана Ильхaм Алиев по приглашению российского лидера Владимира Путина прибыл 21 февраля с официальным визитом в Россию. Главу государства и первую леди республики Мехрибaн Алиеву встретили в аэропорту Внуково-2 замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие официальные лица, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, — говорится в сообщении.

Алиев обсудит с Путиным реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам переговоров будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран.

Алиев ранее несколько раз встречался с Путиным. 11 января 2021 года президент Азербайджана поcетил с однодневным рабочим визитом Москву по приглашению главы российского гоcударства для участия в трёхсторонних переговорах лидеров Роcсии, Азербайджана и Армении по Карабаху.

20 июля в Москве главы государств рассмотрели ключевые вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений и cтратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвеcтиционное и гуманитарное сотрудничество. 26 ноября в Cочи состоялась очередная двусторонняя встреча.

Последний в 2021 году визит Алиева в Россию состоялся 28 декабря. Глава республики посетил Cанкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Cодружества Независимых Государств.