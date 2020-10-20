Премьер Южной Кореи рассказал, как победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кризис, связанный с коронавирусом, возможно преодолеть при помощи цифровизации экономики и инноваций. Такое мнение 20 октября на форуме «Открытые инновации» высказал премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн.

По словам чиновника, правительство Республики Корея с момента возникновения коронавируса и до настоящего времени следовало трём принципам: открытости, прозрачности и демократичности, а стратегия трёх Т (test — тестирование, trace — отслеживание, treatment — лечение) показала свою эффективность.

Мы стоим перед лицом значительных структурных преобразований в экономической и общественных сферах и вступаем в новую эру, в которой требуется новый мировой порядок, — заявил Чон Се Гюн, слова которого приводит ТАСС.

В ответ на эти изменения южнокорейское правительство разработало новую стратегию государственного развития «Новый курс», центральной частью которого является цифровизация экономики. Эта мера может привести к созданию 900 тысяч рабочих мест в Южной Корее к 2025 году.

Премьер-министр указал, что в нынешних условиях нужно найти тонкий баланс между противоэпидемическими мерами и экономической сферой. По его словам, успех этих мер — ключ к сохранению экономики. В качестве ещё одного направления работы властей в борьбе с кризисом пандемии Чон Се Гюн назвал меры поддержки слабозащищённых слоев населения.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил в ходе специальной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что Россия преодолела сложный период пандемии коронавируса успешнее, чем многие страны мира. Он также отметил, что коронавирус «разбил иллюзии тех, кто считает себя неуязвимыми». По словам премьера, мир может противостоять инфекции только совместными усилиями. Мишустин добавил, что в РФ борьба с COVID-19 ведётся системно, «без рывков и шоков». У кабмина есть понимание того, что необходимо делать в здравоохранении, экономике и других ключевых сферах, чтобы действовать на опережение, писал NEWS.ru.