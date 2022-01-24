Премьер-министр Канады Трюдо отказался от эвакуации дипломатов с Украины

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил в ходе пресс-конференции, что работники дипломатической службы и их семьи не покинут Украину в ближайшее время из-за гипотетической угрозы российского вторжения. Он также подчеркнул, что власти Канады внимательно следят за обстановкой и безопасностью своих послов, которая остаётся главным приоритетом Оттавы.

Мы разработали несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Безопасность канадских дипломатов, безусловно, является первостепенной задачей. Мы будем принимать решения по мере развития событий, — приводит слова Трюдо Reuters.

По его словам, правящая Либеральная партия Канады будет и дальше предоставлять Киеву помощь, однако не уточнил сроки и характер поддержки. В прошлую пятницу правительство предложило Украине заём в размере 120 миллионов канадских долларов (95 миллионов долларов США).

Помимо этого премьер не дал чёткого ответа на возможное дислоцирование канадских войск на Украину в случае агрессии РФ. На данный момент 200 солдат проходят учебную миссию на Украине и 540 находятся в рамках миссии НАТО в Латвии.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.