Премьер Канады Трюдо извинился перед Зеленским за инцидент с ветераном СС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо под давлением оппозиции признал, что направил через дипломатические каналы извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки, передает ТАСС. При этом он отказался признать персональную вину за инцидент.

Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам, — заявил премьер-министр Канады в ходе заседания парламента, отвечая на соответствующие вопросы оппозиционных депутатов.

Ранее он избегал прямого ответа на этот вопрос, утверждая, что канадские власти «за последние несколько дней» неоднократно выражали солидарность с президентом Украины. Всю вину за чествование ветерана дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина») он возложил на бывшего спикера палаты общин Энтони Роту, который подал в отставку 26 сентября сразу после скандала.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки. Он заявил, что готов принести извинения перед всем миром. Премьер-министр Канады назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от действий нацистов.