Премьер Канады пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на своем сайте, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, прошедшие референдумы «не имеют абсолютно никакой легитимности», и Канада никогда не признает их результаты.

В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета, — говорится в заявлении Трюдо.

Трюдо также заявил о многочисленных случаях принуждения к голосованию в ходе референдумов на подконтрольных России территориях, однако не привел никаких доказательств.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что страны Евросоюза введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на территориях Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию плебисцитов, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стано заявил, что в ЕС допускают введение санкций против наблюдателей за референдумами из стран Евросоюза, поскольку любая поддержка этих референдумов считается незаконной. В то же время он оговорился, что вопрос введения санкций будет решаться самими государствами «в индивидуальном порядке по каждому случаю».