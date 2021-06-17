Премьер Чехии призвал наладить отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/149925e4-cf95-11eb-8fc6-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: facebook.com/AndrejBabis

Чехия должна наладить отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, слова которого приводит РИА Новости.

Бабиш отметил, что в ближайшее время пройдут консультации с участием МИД Чехии и представителей всех партий в парламенте по вопросу отношений с Россией. При этом он подчеркнул, что Чехия — суверенная страна и никто не имеет право вмешиваться в её внутреннюю политику.

Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать, — подытожил Бабиш.

Ранее первый вице-премьер Чехии и глава МВД страны Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения рассказал, что Прага вынуждена была вывезти из России своих сотрудников за некоторое время до обвинения Москвы в организации взрывов во Врбетице в 2014 году. В середине апреля власти Чехии заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы. После этого из страны были высланы 18 российских дипломатов, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Обвинения во взрыве были названы голословными, абсурдными и надуманными.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал власти Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед Россией и перестать обвинять официальную Москву в своих проблемах. По его мнению, Прага «выслуживалась перед своим хозяином» США, когда обвиняла Москву в причастности к взрывам во Врбетице.