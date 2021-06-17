Премьер Чехии призвал наладить отношения с Россией

Чехия должна наладить отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, слова которого приводит РИА Новости.
Бабиш отметил, что в ближайшее время пройдут консультации с участием МИД Чехии и представителей всех партий в парламенте по вопросу отношений с Россией. При этом он подчеркнул, что Чехия — суверенная страна и никто не имеет право вмешиваться в её внутреннюю политику.
Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать, — подытожил Бабиш.
Ранее первый вице-премьер Чехии и глава МВД страны Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения рассказал, что Прага вынуждена была вывезти из России своих сотрудников за некоторое время до обвинения Москвы в организации взрывов во Врбетице в 2014 году. В середине апреля власти Чехии заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы. После этого из страны были высланы 18 российских дипломатов, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Обвинения во взрыве были названы голословными, абсурдными и надуманными.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал власти Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед Россией и перестать обвинять официальную Москву в своих проблемах. По его мнению, Прага «выслуживалась перед своим хозяином» США, когда обвиняла Москву в причастности к взрывам во Врбетице.