Появились кадры ракетного удара по ж/д мосту в Днепре

Фото rpchmi/wikimedia.org

В Сети появились кадры удара по Амурскому железнодорожному мосту в Днепре. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Readovka.

Readovka пишет, что 4 мая был совершён обстрел железнодорожного объекта — Амурского моста. На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.

Ранее журналист Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo заявил, что по военному аэродрому в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нанесли удар минами НАТО. По его словам, боеприпасы могли сбросить с дронов.