WarGonzo: по военному аэродрому в Приднестровье ударили минами НАТО

По военному аэродрому в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нанесли удар минами НАТО, сообщил журналист Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на неназванные источники в Тирасполе. По его словам, боеприпасы могли сбросить с дронов.

Удар по военному аэродрому был нанесён минами калибра 60 мм, которые, вероятнее всего, были сброшены с дронов. Мины 60 мм — штатный боеприпас НАТО, — заявил он.

Ранее стало известно, что в радиоцентре, расположенном в посёлке Маяк в Приднестровье, произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио.

Также накануне у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремели несколько взрывов, после которых на месте происшествия были обнаружены предметы, напоминающие части боеприпасов, предположительно, тубусы от противотанковых гранатомётов. У домов, расположенных напротив ведомства, ударной волной повредило стёкла.

В Кишинёве состоится заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье. Молдавские власти обеспокоены обострившейся ситуацией на территории непризнанной республики и считают произошедшие инциденты попыткой дестабилизировать обстановку в регионе и стране.