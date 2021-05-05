Посольство РФ напомнило США о незаконном присутствии их солдат в Сирии

https://static.news.ru/photo/32d91014-ae25-11eb-b555-96000091f725_660.jpg Фото: snapshot-photography/B.Shamlo/imago-images.de/Global Look Press

Американское военное присутствие в Сирии является незаконным. Об этом посольство РФ в Вашингтоне напомнило в Twitter после обвинений в адрес Москвы в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии.

Мы бы хотели напомнить: американское военное присутствие в Сирии в первую очередь является незаконным. Поэтому у США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооружённых сил Российской Федерации, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства, — подчеркнули в российской дипмиссии.

США и их союзники начали военную операцию в Сирии и Ираке в 2014 году.

Ранее стало известно, что число нарушений со стороны российских сил с 1 января по 31 марта на северо-востоке Сирии выросло по сравнению с прошлым кварталом, однако в целом они придерживались механизма деконфликтинга. Об этом говорится в отчёте генерального инспектора Минобороны США Шона О'Доннелла.