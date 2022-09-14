Посольство РФ: инфляция в Канаде вызвана санкциями Запада против России

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Пресс-служба российского посольства в Канаде на официальной странице в Twitter заявила, что правительство североамериканской страны пытается переложить ответственность за рост инфляции на Москву. Российские дипломаты отметили, что высокие цены стали результатом санкций Запада в отношении России. Отмечается, что кабмин Канады преднамеренно разрушает мировые продовольственные и энергетические рынки.

Как удобно обвинять Россию в инфляции, которая на самом деле вызвана незаконными санкциями Запада, уничтожающими и без того нарушенные цепочки поставок, — сказано в публикации.

Сотрудники посольства РФ призвали не удивляться, что в результате этих действий растет стоимость жизни в Канаде.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ранее заявил, что правительство страны продолжит осуществление поддержки Украины и сохранит санкционный режим в отношении России. По словам политика, Токио всецело поддерживает украинский народ и суверенитет страны. Мацуно при этом отказался дать оценку успехам ВСУ на востоке страны. Он добавил, что международное сообщество во главе с G7 «должно продолжить давать решительный ответ» на действия России на Украине.