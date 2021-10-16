Посольство подтвердило гибель российских туристов в Албании

Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четверых соотечественников в отеле в районе города Кавайя. Дипломаты рассчитывают на тщательное расследование причин случившегося. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян, — говорится в тексте.

В диппредставительстве добавили, что родственники погибших извещены о случившемся. Предстоит репатриация тел умерших на родину.

Четверых россиян нашли мёртвыми в сауне одного из отелей албанского округа Кавайя вечером 15 октября. Полиция установила, что погибшие являются членами одной семьи, их возраст составляет от 31 до 60 лет.

Первоначально предполагалось, что россияне умерли от удушья. Однако эта версия пока не подтвердилась. При проверке места происшествия не было обнаружено каких-либо веществ, способных вызвать асфиксию. Следствие также выдвинуло версию о том, что туристы могли быть убиты. При этом было отмечено, что делать выводы о деталях возможного преступления пока слишком рано.