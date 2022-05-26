Посол Украины в Германии высмеял медленную поставку оружия его стране

Посол Украины в Германии Андрей Мельник / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в Twitter изображение улитки с приклеенным к ней патроном, высмеяв таким образом правительство ФРГ за промедление с военными поставками на Украину. По его словам, эту картинку ему прислал член правительства Украины по WhatsApp.

Немецкое оружие для Украины уже в пути, — написал дипломат.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в кругах НАТО сообщило, что страны-члены Североатлантического альянса на неофициальном уровне договорились отказаться от поставок Украине определённых систем вооружений из-за риска прямой военной конфронтации с Россией. Речь идёт о поставках западных танков и боевых самолётов, которые Москва может расценить как вступление в конфликт. Члены Альянса также опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок организация откажется от полной поддержки своих партнёров.

Кроме того, профессор университета Яна Кохановского Павел Сорока предположил, что Германия вообще не заинтересована в «успехе» Украины в нынешней ситуации, так как стремится к тесным отношениям с Россией ещё с 1970-х годов с целью «совместно править» Европой. Нынешняя же её стратегия объясняется экономическими интересами Берлина и имеет огромные последствия для функционирования НАТО.