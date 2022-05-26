Польский профессор: Германия не заинтересована в «успехе» Украины Польский профессор: Германия не заинтересована в «успехе» Украины в противостоянии России

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Германия не заинтересована в «успехе» Украины, так как стремится к тесным отношениям с Россией, заявил в беседе с порталом Niezalezna.pl профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока. По его словам, Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву и не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла в ходе действий на Украине.

Профессор уточнил, что Германия ещё с 1970-х годов делала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы «совместно править» Европой, и это намерение с тех пор не изменилось. Нынешняя же её стратегия объясняется экономическими интересами Берлина, в первую очередь в энергетической сфере, и имеет огромные последствия для функционирования НАТО.

Вероятно, это не предательство, но создание очень серьёзных разногласий, ослабляющих сплочённость Альянса, — предположил профессор.

Ранее сообщалось, что нежелание ФРГ возместить Польше вооружение, которое страна поставила Украине, обостряет отношения Берлина и Варшавы. Переговоры двух стран об обмене вооружений зашли в безнадёжный тупик, потому что Польша требовала заменить свои танки, которые она отправила украинской стороне, на новейшие немецкие Leopard, но Германия не смогла выполнить это обещание, так как у нее нет их в наличии.

Между тем глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Берлин должен взять на себя руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе, которая будет учитывать интересы Украины и будет направлена против России. По его словам, Польша и Германия должны вместе стремиться к тому, чтобы Россия понесла стратегическое поражение в войне с Украиной.