Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за ситуации на Украине Глава МИД Польши: Германия потеряет доверие, если не поддержит стремление Украины в ЕС

Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау / Фото MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTONEWS via Global Look Press

Германия потеряет доверие среди союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, передаёт ТАСС. Он добавил, что Берлин должен взять на себя «руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе, которая будет учитывать интересы Украины и будет направлена против России».

Мы надеемся, что Германия возьмет на себя такую роль, помогая Украине победить в войне с Россией и поддержав в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата, — цитирует его агентство.

Рау заявил, что «с этой целью Польша и Германия должны вместе стремиться к тому, чтобы Россия понесла стратегическое поражение в войне с Украиной», а российские войска покинули украинскую территорию в ее границах, признанных международным сообществом.

Ранее сообщалось, что нежелание ФРГ возместить Польше вооружение, которое страна поставила Украине, обостряет отношения Берлина и Варшавы. Переговоры двух стран об обмене вооружений зашли в безнадёжный тупик, потому что Польша требовала заменить свои танки, которые она отправила украинской стороне, на новейшие немецкие Leopard, но Германия не смогла выполнить это обещание, так как у нее нет их в наличии.