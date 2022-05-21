Германия поссорилась с Польшей из-за поставок оружия Украине Spiegel: отношения между ФРГ и Польшей обострились из-за поставок оружия Украине

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Нежелание ФРГ возместить Польше вооружение, которое страна поставила Украине, обостряют отношения Берлина и Варшавы, пишет Spiegel. По данным издания, переговоры двух стран об обмене вооружений зашли в безнадёжный тупик, потому что Польша требовала заменить свои танки, которые она отправила украинской стороне, на новейшие немецкие Leopard, но Германия не смогла выполнить это обещание, так как у нее нет их в наличии. Авторы статьи отмечают, что эта проблема вряд ли может быть решена.

По словам замглавы МИД Польши Шимона Шинковски, Германия обещала усилить польскую обороноспособность и пополнить запасы, однако она этого так и не сделала. Член бундестага от партии «Зеленые» Тони Хофрейтер в свою очередь призвал правительство выполнить взятые на себя обязательства по поставкам вооружения.

Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано, — заявил Хофрейтер.

Ранее сообщалось, что власти Германии намерены поставить украинской стороне зенитные комплексы Gepard. Эти комплексы базируются на шасси танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радарами, которые могут поражать как наземные, так и воздушные цели.

При этом канцлер Германии Шольц заявлял, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Однако он отметил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.