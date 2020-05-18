Посол Сербии раскритиковал политизацию российской гумпомощи

https://static.news.ru/photo/af0e559e-99aa-11ea-b3f2-fa163e074e61_660.jpg Мирослав Лазански Фото: moskva.mfa.gov.rs

Россия оказала помощь Сербии в борьбе с коронавирусом исключительно по гуманитарным причинам, в ней нет политической подоплёки, заявил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

Россия отправила гуманитарную помощь и в Италию, и в Сербию, руководствуясь исключительно гуманитарными причинами. Каждый, кто в этом ищет политическую подоплёку, — злонамерен, — сказал Лозански в интервью NEWS.ru.

По его словам, в Белграде довольны результатами работы российских военных специалистов и врачей.

Российская гуманитарная миссия очень помогла Сербии в борьбе против COVID-19: задействованные эксперты провели дезинфекцию нескольких сотен крупных, значимых для общественности объектов. Своими действиями они показали, что российские войска РХБЗ являются лучшими в мире. Врачи осматривали пациентов, помогали советами и делились опытом, — добавил глава сербской дипмиссии.

Он отметил, что Россия оказывала помощь Сербии в тот момент, когда сама столкнулась с угрозой коронавируса.

Даже в такой ситуации она отправила свои силы в нашу страну на почти полтора месяца. Это лишь подтверждает отличные отношения между Москвой и Белградом, — заключил Лозански.

Полностью интервью посла Сербии опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, российские самолёты с военными специалистами на борту вернулись в Москву из Сербии 18 мая после окончания гуманитарной миссии в стране.