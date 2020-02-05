https://static.news.ru/photo/f0f2e682-483d-11ea-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Администрация Стамбула сообщила о госпитализации 52 пассажиров самолёта авиакомпании Pegasus, который совершил жёсткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен.

Воздушная машина выполняла рейс Измир — Стамбул. Во время посадки лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился на три части.

Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб.

Как писал NEWS.ru, ранее воздушная машина авиакомпании WestJet, следовавшая из Торонто на Ямайку экстренно вернулась в аэропорт. Один из пассажиров заявил, что недавно был в Китае, где заразился коронавирусом. Выяснилось, что мужчина пошутил. Суд над ним состоится 9 марта 2020 года.