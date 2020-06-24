Западные СМИ связали военный парад в России 24 июня с поправками в Конституцию. По мнению зарубежных журналистов, Кремль пошёл на рискованный шаг, устраивая торжество в разгар пандемии, чтобы мобилизовать население на участие в голосовании.

Аналитики Запада сошлись на том, что торжество призвано продемонстрировать победу над коронавирусом и создать у народа праздничное настроение накануне ключевого для Кремля голосования.

Газета The New York Times обратила внимание на противоречия между Кремлём и региональными лидерами. Проведение парада, по мнению журналистов издания, лоббировал лично Путин, в то время как ряд глав регионов отказались устраивать у себя аналогичные торжества, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку.

Отложенный парад Победы станет проверкой утверждения господина Путина о том, что Россия переборола коронавирус, а может и стать потенциальным акселератором распространения болезни, — замечает The New York Times. — В результате мы наблюдаем редкий образец столкновения между господином Путиным, который настаивает на возвращении к нормальной жизни, и региональными лидерами, которые считают неправильным собирать толпы людей на параде, учитывая опасность вируса.

Британская The Independent объясняет важность военного парада для Путина: торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, должны были не только подкрепить авторитет российского лидера внутри страны, но и сигнализировать о прорыве международной изоляции.

В этом году 75-летняя годовщина Победы должна была стать моментом особой важности, — подчёркивает газета. — Это последний юбилей, при котором будет присутствовать большое число живых участников военных действий. Для Путина же этот момент должен был сигнализировать разморозку отношений с Западом через присутствие длинного списка зарубежных официальных лиц.

Однако пандемия сыграла с этими планами злую шутку: из внушительного перечня приглашённых гостей мероприятие согласились посетить чуть больше десятка зарубежных лидеров. При этом у тех, кто отказался принять приглашение, был вполне веский повод — опасения за своё здоровье.

«Станет ли отложенный парад Победы победой для России?» — задаётся вопросом китайский телевещатель CGTN. Он сообщает о присутствии на мероприятии китайских и индийских солдат, однако выражает обеспокоенность по поводу COVID-19. Журналисты КНР напоминают, что Россия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса. Тем не менее проведение мероприятия для Путина — принципиальный вопрос.

Находясь у власти в качестве президента или премьер-министра уже более 20 лет, Путин лично руководит парадом каждый год, и его перенос, а также перенос голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года, были расценены как срыв его политической программы, — замечает китайский вещатель.

Французское издание Le Point обращает внимание на предшествовавшую параду Победы публикацию статьи Путина в журнале The National Interest, в которой тот обвинил Запад в переписывании итогов Второй мировой войны и антироссийских настроениях. Журнал считает это попыткой российского лидера пересмотреть роли союзников во Второй мировой войне и ещё одним свидетельством охлаждения отношений Москвы и Запада. И состав зарубежных гостей торжества говорит, скорее, об усилении международной изоляции России, заключает Le Point.

Американское научно-популярное издание Popular Mechanics сосредоточилось на технической стороне парада, а точнее, на просчётах организаторов. На сайте журнала было опубликовано видео из российских соцсетей, запечатлевшее, как танки на репетиции портят асфальт Тверской улицы. По мнению американских журналистов, это яркое свидетельство того, почему подобные мероприятия не проводятся в Вашингтоне: 32 тонн танка Т-34/85 оказалось достаточно, чтобы «сжевать» мостовую в Москве. А американские танки M1A2, на участии которых в параде в 2017 году настаивал президент Дональд Трамп, весят и того больше — 68 тонн.

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