Западные СМИ связали военный парад в России 24 июня с поправками в Конституцию. По мнению зарубежных журналистов, Кремль пошёл на рискованный шаг, устраивая торжество в разгар пандемии, чтобы мобилизовать население на участие в голосовании.

Аналитики Запада сошлись на том, что торжество призвано продемонстрировать победу над коронавирусом и создать у народа праздничное настроение накануне ключевого для Кремля голосования.

Газета The New York Times обратила внимание на противоречия между Кремлём и региональными лидерами. Проведение парада, по мнению журналистов издания, лоббировал лично Путин, в то время как ряд глав регионов отказались устраивать у себя аналогичные торжества, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку.

Отложенный парад Победы станет проверкой утверждения господина Путина о том, что Россия переборола коронавирус, а может и стать потенциальным акселератором распространения болезни, — замечает The New York Times. — В результате мы наблюдаем редкий образец столкновения между господином Путиным, который настаивает на возвращении к нормальной жизни, и региональными лидерами, которые считают неправильным собирать толпы людей на параде, учитывая опасность вируса.

Британская The Independent объясняет важность военного парада для Путина: торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, должны были не только подкрепить авторитет российского лидера внутри страны, но и сигнализировать о прорыве международной изоляции.

В этом году 75-летняя годовщина Победы должна была стать моментом особой важности, — подчёркивает газета. — Это последний юбилей, при котором будет присутствовать большое число живых участников военных действий. Для Путина же этот момент должен был сигнализировать разморозку отношений с Западом через присутствие длинного списка зарубежных официальных лиц.

Однако пандемия сыграла с этими планами злую шутку: из внушительного перечня приглашённых гостей мероприятие согласились посетить чуть больше десятка зарубежных лидеров. При этом у тех, кто отказался принять приглашение, был вполне веский повод — опасения за своё здоровье.

«Станет ли отложенный парад Победы победой для России?» — задаётся вопросом китайский телевещатель CGTN. Он сообщает о присутствии на мероприятии китайских и индийских солдат, однако выражает обеспокоенность по поводу COVID-19. Журналисты КНР напоминают, что Россия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса. Тем не менее проведение мероприятия для Путина — принципиальный вопрос.

Находясь у власти в качестве президента или премьер-министра уже более 20 лет, Путин лично руководит парадом каждый год, и его перенос, а также перенос голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года, были расценены как срыв его политической программы, — замечает китайский вещатель.

Французское издание Le Point обращает внимание на предшествовавшую параду Победы публикацию статьи Путина в журнале The National Interest, в которой тот обвинил Запад в переписывании итогов Второй мировой войны и антироссийских настроениях. Журнал считает это попыткой российского лидера пересмотреть роли союзников во Второй мировой войне и ещё одним свидетельством охлаждения отношений Москвы и Запада. И состав зарубежных гостей торжества говорит, скорее, об усилении международной изоляции России, заключает Le Point.