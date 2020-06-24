Западные СМИ связали военный парад в России 24 июня с поправками в Конституцию. По мнению зарубежных журналистов, Кремль пошёл на рискованный шаг, устраивая торжество в разгар пандемии, чтобы мобилизовать население на участие в голосовании.
Аналитики Запада сошлись на том, что торжество призвано продемонстрировать победу над коронавирусом и создать у народа праздничное настроение накануне ключевого для Кремля голосования.
Газета The New York Times
Отложенный парад Победы станет проверкой утверждения господина Путина о том, что Россия переборола коронавирус, а может и стать потенциальным акселератором распространения болезни, — замечает The New York Times. — В результате мы наблюдаем редкий образец столкновения между господином Путиным, который настаивает на возвращении к нормальной жизни, и региональными лидерами, которые считают неправильным собирать толпы людей на параде, учитывая опасность вируса.
Британская The Independent
В этом году 75-летняя годовщина Победы должна была стать моментом особой важности, — подчёркивает газета. — Это последний юбилей, при котором будет присутствовать большое число живых участников военных действий. Для Путина же этот момент должен был сигнализировать разморозку отношений с Западом через присутствие длинного списка зарубежных официальных лиц.
Однако пандемия сыграла с этими планами злую шутку: из внушительного перечня приглашённых гостей мероприятие согласились посетить чуть больше десятка зарубежных лидеров. При этом у тех, кто отказался принять приглашение, был вполне веский повод — опасения за своё здоровье.
«Станет ли отложенный парад Победы победой для России?» —
Находясь у власти в качестве президента или премьер-министра уже более 20 лет, Путин лично руководит парадом каждый год, и его перенос, а также перенос голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года, были расценены как срыв его политической программы, — замечает китайский вещатель.
Французское издание Le Point
Американское научно-популярное издание Popular Mechanics
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