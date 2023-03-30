Беспошлинный ввоз товаров до €1000 в ЕАЭС продлили до октября

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Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС на сумму до €1000 продлили до 1 октября 2023 года, сообщила пресс-секретарь Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. При превышении лимита, установленного для всех посылок весом до 31 кг, за исключением ввозимых воздушным транспортом, размер пошлины составит 15% от стоимости, но не менее €2 за каждый килограмм сверх нормы, отмечается в Telegram-канале ЕЭК.

По инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода. Таким образом, до 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит €1000 и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, — заявила Малкина.

Решение о продлении порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС вступает в силу через 10 дней после официальной публикации. Данное правило будет распространяться на все правоотношения с 1 апреля.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на обращение ЕЭК к сотовым операторам сообщила, что Россия к 2025 году отменит международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией, входящими в ЕАЭС. Для примера издание привело стоимость исходящих и входящих звонков Tele2 в Армении, где каждая минута связи с РФ стоит 22 рубля.