Популярная российская певица попала под санкции Канады Власти Канады ввели санкции против девяти российских граждан и ряда СМИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Жасмин

Власти Канады ввели санкции против девяти российских граждан, среди которых оказалась певица Жасмин. Под ограничения попали еще шесть юридических лиц из России. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского правительства.

В санкционном списке Канады оказались программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев, бывший секретарь Совбеза РФ Игорь Иванов, политологи Олег Барабанов, Андрей Сушенцов и Дмитрий Суслов. Также в перечень были включены такие российские СМИ, как телеканал РЕН ТВ, «Известия» и «Парламентская газета». Помимо этого, ограничения введены против Института государства и права Российской академии наук и НКО «Центр социально-консервативной политики».

В прошлом году Жасмин попала под санкции Соединенных Штатов Америки как лицо, связанное с Иланом Шором. Он является ее мужем. Против него были введены ограничения США из-за «подозрений в коррупции и попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии».

Ранее Великобритания расширила список санкций против России. Лондон ввел рестрикции еще против 29 российских физлиц и компаний. В частности, Лондон ввел рестрикции против директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, компании «Красцветмет», Уральской горнодобывающей компании, золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining и Российского союза промышленников и предпринимателей.