Власти Канады ввели санкции против девяти российских граждан, среди которых оказалась певица Жасмин. Под ограничения попали еще шесть юридических лиц из России. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского правительства.
В санкционном списке Канады оказались программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев, бывший секретарь Совбеза РФ Игорь Иванов, политологи Олег Барабанов, Андрей Сушенцов и Дмитрий Суслов. Также в перечень были включены такие российские СМИ, как телеканал РЕН ТВ, «Известия» и «Парламентская газета». Помимо этого, ограничения введены против Института государства и права Российской академии наук и НКО «Центр социально-консервативной политики».
В прошлом году Жасмин попала под санкции Соединенных Штатов Америки как лицо, связанное с Иланом Шором. Он является ее мужем. Против него были введены ограничения США из-за «подозрений в коррупции и попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии».
Ранее Великобритания расширила список санкций против России. Лондон ввел рестрикции еще против 29 российских физлиц и компаний. В частности, Лондон ввел рестрикции против директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, компании «Красцветмет», Уральской горнодобывающей компании, золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining и Российского союза промышленников и предпринимателей.