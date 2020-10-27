Политолог предрёк Украине раздробленность на 25 «удельных княжеств»

https://static.news.ru/photo/9b52b854-1828-11eb-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Украинский политолог Кость Бондаренко, комментируя итоги местных выборов, прошедших 25 октября, предрёк стране раздробленность на «удельные княжества».

Выборы показали, что страна стала слишком фрагментированной. Ситуация изменилась в сравнении с прошлыми выборами — киевская власть столкнётся с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык, — сказал он в беседе с «Политнавигатором».

Он также отметил, что партия президента «Слуга народа» показала не такие уж и плохие результаты. Она будет иметь представительство во многих местных парламентах, а в ряде из них партия сможет влиять на принятие решений.

Как писал NEWS.ru, 25 октября на Украине состоялись очередные местные выборы, продемонстрировавшие в этот раз проседание позиций партии власти «Слуга народа» (СН). Такой исход голосования ставит новые вызовы перед властью, которая на данный момент не может похвастаться той поддержкой, которую имела ещё полтора года назад.