Политолог предложил вывозить украинское зерно через Белоруссию Коктыш: перевозить украинское зерно через Белоруссию значительно легче и ближе

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Перевозить украинское зерно через территорию Белоруссии значительно легче и ближе, чем другие предлагаемые маршруты, заявил NEWS.ru доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, в таком случае все стороны получат гарантию того, что зерновая сделка реализуется в надлежащем виде.

Перевозка украинского зерна через Белоруссию теоретически была бы значима и для Украины. Россия совершенно не заинтересована в банкротстве украинских фермеров, ведь конфликт идет не с украинским народом. Белоруссия могла бы гарантировать, что зерновая сделка выполняется в надлежащем виде и под маской гуманитарной помощи не доставляется ничего другого. Против такого варианта Москва бы не имела ничего против, — заявил Коктыш.

Вместе с тем политолог предположил, что западные страны будут против такого предложения из-за желания поставлять вооружение Киеву через зерновой коридор.

5 августа в Госдепе попросили Россию конкретизировать требования для возобновления зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что условием Москвы является выполнение второй части пакетной договоренности, предполагающей снятие ограничений для экспорта российских удобрений и другой сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что Москва может возобновить свое участие в зерновой сделке только в случае снятия ряда ограничений со стороны Запада. По его словам, для рассмотрения самой возможности реанимирования черноморской инициативы, в частности, необходимо переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и восстановление доступа российских компаний к зарубежным активам.