Политолог оценила будущее британской монархии после болезни Карла III Политолог Еремина: Карл III постепенно передаст свои полномочия принцу Уильяму

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Король Карл III

В условиях ограничений по здоровью Карл III пойдет по пути постепенной передачи полномочий принцу Уильяму, которого давно настраивали на престол, предположила в разговоре с NEWS.ru политолог Наталья Еремина. Она отметила, что сейчас это распространенная практика у монархов, и у общества не будет вопросов.

Карл III не отрекся от престола и у него есть медицинские основания, чтобы пересмотреть свои обязанности, если он посчитает это нужным для своего статуса. Я думаю, формально он примет решение, что нужно больше времени посветить себе, потому что не будет времени на лечение. Он пойдет по пути постепенной передачи полномочий принцу Уильяму. По всей видимости, Уильяма давно настраивали на престол, чтобы он стал этим преемником, — сказала Еремина.

Политолог напомнила, что британская монархия также является символом Содружества Наций, а из-за заболевания Карл III вряд ли сможет активно и постоянно взаимодействовать по этой линии. При этом Елизавета II была очень популярной среди стран Содружества, потому что очень активно путешествовала. Кроме того, она предоставляла возможность принцу Уильяму и его супруге принимать участие в соответствующих мероприятиях, поэтому эту пару там хорошо знают, резюмировала Еремина.

Ранее у короля Великобритании во время процедур, связанных с увеличением простаты, обнаружили онкологическое заболевание. Уточнялось, что глава страны отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией. При этом Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы оказать поддержку тем, кто борется с тем же заболеванием.