Политолог объяснил отличия немецкого нацизма от неонацизма на Украине Политолог Марков: украинский народ не формировал неонацистское правительство

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Украинский народ не формировал «неонацистское правительство», неонацизм в этой стране искусственный, неоколониальный, заявил в разговоре с NEWS.ru директор Института политических исследований политолог Сергей Марков. По его мнению, на Украине сначала произошел государственный переворот, а затем США и их спецслужбы «установили свою неоколониальную диктатуру». В этом состоит разница с Третьим рейхом, отметил эксперт.

Германия создала нацизм и нацистское правительство, после чего напала на Россию. Здесь у нас ситуация другая — украинский народ не сформировал неонацистское правительство. <...> Украинский неонацизм современный, он является господствующим на Украине, но он является искусственным, неоколониальным и, можно сказать, коммерческим, — сказал Марков.

По словам политолога, спецслужбы США дают работу только тем, кто согласен с неонацистскими взглядами. Он также объяснил, что распознать неонацизм очень просто: его адепты считают Степана Бандеру героем, а не фашистским преступником.

Денацификация — одна из главных заявленных целей специальной военной операции на Украине. 7 марта президент РФ Владимир Путин снова заявил о важности искоренения нацизма во всем мире.

При этом американский журналист Карлсон Такер, до этого бравший у него интервью, назвал денацификацию Украины «одной из самых глупых вещей». Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что американец многого не понимает. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверял, что его сограждане не могут поддерживать нацизм, так как отдали миллионы жизней в Великую Отечественную войну.