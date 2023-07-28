Политолог назвал Россию важным партнером Африки в борьбе с неоколониализмом Политолог Мартынов заявил о важной роли России в борьбе с неоколониализмом Запада в Африке

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Африка является важным партнером и одним из самых перспективных направлений развития для России, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Мартынов. Борьба с неоколониализмом, о которой было объявлено на саммите Россия — Африка при участии представителей почти всех стран континента, уже говорит об успешном продвижении этой идеи на столь масштабной площадке, указал эксперт.

Россия имеет серьезные, глубокие традиции подобных вопросов. Мы выступаем на совершенно других принципах, нежели группа западных стран, для которых главным принципом взаимоотношений является даже не неоколониализм, а постколониализм. С колониальных времен же толком ничего не поменялось, изменились название и комментарии, а их подход в ущерб развития африканских стран сохранился, — пояснил Мартынов.

Логика неоколониализма предполагает все, что способно замедлить развитие и в случае с Африкой эксплуатировать ее ресурсы и недра, добавил политолог.

Россия же демонстрирует обратный принцип взаимовыгодного сотрудничества, поэтому готова увеличить количество торговых миссий в Африке и расширить экономическое сотрудничество со странами континента, ее роль в этом вопросе в этом очень важна, — подчеркнул эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидеры Африканского континента приняли декларацию по итогам второго петербургского саммита, выступив против русо- и афрофобии, агрессивного национализма, неонацизма, расизма и расовой дискриминации. В документе подчеркивается стремление сторон к развитию сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.