Стало известно, почему правительство Казахстана могло уйти в отставку Политолог Светлов: правительство Казахстана ушло в отставку из-за проблем

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Касым-Жомарт Токаев (справа)

Нерешенные внутренние процессы, связанные с уровнем жизни населения, и проблемы в некоторых регионах Казахстана стали причиной внезапной отставки всего правительства страны, заявил NEWS.ru политолог, журналист Юрий Светлов. По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев таким образом хочет избавиться от нарастающего напряжения среди граждан.

Отставка правительства — это выражение того неблагополучия, которое наблюдается в Казахстане. Казалось, что подавили попытку мятежа, меры приняли и все успокоилось. Но это не так. Как мне кажется, больше внимания Токаев и его команда уделяли внешним признакам и думали, что этого хватит. Например, с улиц снимались таблички с именем бывшего президента страны Назарбаевым, убирали памятники с ним. Но внутренние процессы, связанные с уровнем жизни населения, проблемами в некоторых регионах остались не решены, — рассказал Светлов.

Политолог отметил, что экономическое положение Казахстана продолжает оставаться сложным. Президент Токаев, по его мнению, надеется на приход людей, которые будут «адекватно реагировать на вызовы, стоящие перед Казахстаном».

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков заявил, что президент Казахстана заинтересован в усилении управляемости и новой динамике власти. Так он отреагировал на отставку правительства республики. По мнению Новикова, помня о недавней угрозе государственного переворота и проанализировав работу министров в посткризисный период, Токаев решил провести кадровые перестановки.