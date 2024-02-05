В Госдуме объяснили, зачем Токаев меняет правительство Казахстана Депутат Новиков: отставка правительства Казахстана придаст новую динамику власти

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заинтересован в усилении управляемости и новой динамике власти, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он объяснил отставку правительства республики. По мнению депутата, помня о недавней угрозе государственного переворота и проанализировав работу министров в посткризисный период, Токаев решил провести кадровые перестановки.

Токаев далеко не завершает свою деятельность на посту президента. Он заинтересован в том, чтобы усилить управляемость, придать новую динамику власти. Не так давно Токаев был вынужден столкнуться со сложной ситуацией, когда под видом массового народного протестного движения возникла угроза государственного переворота, близкого к цветной революции. После решения этой проблемы он имел возможность оценить то, как выполняли в посткризисный период министры свои функции. Видимо, с учетом всех оценок решил принять новые кадровые решения, — сказал Новиков.

Депутат считает, что пока не стоит опасаться за отношения России и Казахстана, так как нужно дождаться информации о механике работы нового правительства республики.

Мы поймем чуть позже, чего ждать от нового кабинета министров Казахстана, когда не только будем знать детали, состав, биографию, функционал, но и когда увидим первые шаги, — добавил Новиков.

Токаев принял отставку правительства республики. Глава государства подписал закон «О правительстве Республики Казахстан», согласно которому врио председателя кабмина назначается Роман Скляр. Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава кабмина.