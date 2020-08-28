Полиция задержала в Чили 58 участников подпольной вечеринки

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Сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 58 человек, которые принимали участие в подпольной вечеринке в коммуне Сан-Мигель провинции Сантьяго, при этом не соблюдая меры предосторожности.

О шумном мероприятии карабинерам сообщили соседи около 03:00 субботы (10:00 мск). Прибывшие на место полицейские увидели, что собравшиеся пренебрегли средствами защиты.

У многих из них не было масок, они не соблюдали социальную дистанцию, — уточнил представитель полиции капитан Себастьян Каро.

По его словам, также все присутствующие находились в состоянии явного алкогольного опьянения.

Всего было задержано 18 мужчин и 40 женщин, среди которых оказалась и хозяйка помещения. Выяснилось, что она неоднократно сдавала собственность в аренду по пятницам и субботам, передаёт Tercera.

Ранее NEWS.ru писал, что китайское СМИ The Global Times оправдало многотысячную пляжную вечеринку в Ухани и объяснило возмущение иностранцев завистью. Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в ряде СМИ, вечеринка проходила в одном из самых крупных бассейнов города — туда пришли несколько тысяч человек.