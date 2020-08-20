Китайское СМИ оправдало пляжную вечеринку в Ухани

https://static.news.ru/photo/269f73f2-e2be-11ea-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: JayCaulls/twitter.com

Китайское СМИ The Global Times оправдало многотысячную пляжную вечеринку в Ухани и объяснило возмущение иностранцев завистью.

Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в ряде СМИ, вечеринка проходила в одном из самых крупных бассейнов города — туда пришли несколько тысяч человек. Участники вечеринки нарушали все ограничения и не соблюдали социальную дистанцию.

Австралийские и британские медиа возмутились тем, что Ухань, ставший очагом распространения коронавирусной инфекции, допускает такие мероприятия.

Китайские пользователи отметили, что Запад осуждал Ухань, когда его жители соблюдали строгий карантин в течение 76 дней, а теперь осуждают то, что стало возможно благодаря таким мерам.

Как ранее писал NEWS.ru, в Нидерландах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили проведение традиционного гей-парада, запланированного на начало августа.