Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края

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Косово

Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края в ночь на 11 декабря. Инцидент со стрельбой произошел в районе озера Газиводе на пути к КПП Брняк. По данным правоохранителей, огонь по полицейским открыли «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы», передает РИА Новости. Информации о пострадавших нет.

Члены определенных криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек в трех случаях стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк, — говорится в сообщении.

Косовская полиция была вынуждена открыть ответный огонь, нападавшие скрылись в неизвестном направлении. По информации правоохранителей, в нескольких районах были слышны выстрелы.

Ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержания властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина 15 декабря подаст заявку на вступление в Евросоюз, что является прямым нарушением Вашингтонских соглашений. Он назвал эти планы признаком того, что в Приштине не уважают договоренности. Вучич также сообщил, что Сербия подаст запрос в миссию НАТО для размещения силовиков на территории Косово и Метохии в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.