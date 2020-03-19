https://static.news.ru/photo/c31fcb3a-69f8-11ea-b8bc-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

В Китае полиция города Ухань принесла официальные извинения семье погибшего врача Ли Вэньляна. Он первым сообщил о новой эпидемии, за что подвергся преследования со стороны силовиков.

Доктор 30 декабря написал коллегам в соцсети, что в городе подтвердились семь случаев SARS (коронавирус. захлестнувший Китай в 2002-2003 годах). Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его сообщение быстро распространилось среди местных жителей. 3 января Ли Вэньляна и ещё семерых его коллег вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение за нагнетание паники. В итоге 6 февраля сам Ли Вэньлян скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 34 года.

В распространённом сейчас заявлении управления общественной безопасности города отмечается, что сотрудники неправильно распорядились ситуацией, допустили ошибки в исполнении закона и соответствующих процедур.

Управление общественной безопасности приняло решение аннулировать вынесенное предупреждение, а также принести извинения за эту ошибку семье. Мы извлечем серьезные уроки, улучшим свою работу, будем усердно добиваться строгого, беспристрастного и цивилизованного исполнения законов, — указали в управлении.

Ранее в Ухань прибыла специальная госкомиссия. Ею целью было прояснить этот инцидент с врачом. Недавно ревизоры вынесли заключение, что вынесение предупреждения врачу было неправомерным, порядок выполнения закона не соответствовал нормам. Комиссия также рекомендовала компетентным органам города провести тщательное расследование в отношении соответствующих лиц и привлечь их к ответственности.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал рынок морепродуктов в городе Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

Исследование возбудителя продолжаются до сих пор. Так, учёным уже удалось установить, что вирус может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Учёные также предполагают , что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок. 19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал не COVID-19, а оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии, писал NEWS.ru.