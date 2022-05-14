«Покаяться за всё содеянное»: посол Антонов назвал требование США к Москве Посол России в Вашингтоне назвал требование США к Москве

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил в эфире «Соловьёв Live», что Вашингтон подталкивает Москву к переговорам на условиях капитуляции. Дипломат указал на то, что американское руководство хочет, чтобы Россия «покаялась за всё содеянное». Он добавил, что в Белом доме также требуют от Кремля прекратить специальную операцию на Украине и отвести войска за линию до 24 февраля 2022 года.

Таких условий три: прекратить военные действия в ходе специальной военной операции, отвести наши войска за линию до 24 февраля 2022 года и покаяться за всё содеянное, — рассказал Антонов.

Представитель России при этом выразил уверенность, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, будут выполнены.

Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман в своей статье ранее обвинил руководство США в игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО и за ряд других действий, которые привели к началу специальной операции на Украине. В публикации сказано, что Россия неоднократно призывала Запад к дипломатическому решению вопроса. Автор материала отметил, что США также проигнорировали недовольство Кремля по поводу готовности принять в Альянс Грузию.