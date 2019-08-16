Умелые действия пилотов самолёта А321 при экстренной посадке на кукурузном поле в Подмосковье отметил депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев. По словам украинского политика, он гордится экипажем.
Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь спасённые жизни. Молодцы, — поделился Мураев на своей странице в
Ранее News.ru сообщал, что Следственный комитет опубликовал видео из салона самолёта Airbus A321, аварийно севшего на поле в Подмосковье. Ведомство разместило запись в социальных сетях. Она появилась в качестве опровержения появившейся в СМИ информации о возможных случаях мародёрства на месте жёсткой посадки лайнера. На опубликованных кадрах лайнер находится в том же виде, в каком остался после эвакуации пассажиров.