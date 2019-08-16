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Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости. В качестве примера он назвал ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова.

Одно из ведущих предприятий страны может быть ликвидировано из-за некоторых решений Минобороны, написал Мураев на своей странице в Facebook. По словам политика, КБ, разработавшее множество уникальных образцов бронетехники, практически оставили...