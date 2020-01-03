https://static.news.ru/photo/0877c5a8-2e89-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что её босс превращается в «одного из самых влиятельных людей в мире». Она отметила, что свидетельством этого в 2019 году стало появление личной страницы украинского лидера в The New Yorker и его фото на обложке Time.

Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать ещё больше приятных новостей в 2020 году, — говорится в сообщении Мендель, которое она разместила в своём Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний президент Украины является его врагом. Об этом Дроздов написал в Facebook, когда комментировал обращение Зеленского к украинцам по случаю Нового года.