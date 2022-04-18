Почему Москва не торопилась с обменом Медведчука

Как стало известно, Виктор Медведчук официально обратился к российским властям с просьбой его обменять. Парадокс в том, что его местонахождение до последнего времени считалось неизвестным. И вдруг он как бы передал весточку на волю из тайного украинского узилища.

В последние дни источником подобных обращений была Оксана Марченко, нынешняя жена олигарха и медиамагната. Она явила недюжинную энергию ради освобождения своего мужа. Апеллируя поочерёдно и к Зеленскому, и к Эрдогану, и даже к наследному принцу Саудовской Аравии, она совершенно справедливо делала акцент на неправомерном преследовании Виктора Медведчука по политическим мотивам. Предложила даже отдать за мужа двух английских наёмников, чем явно вышла за рамки этики.

Но до последнего времени и реакция Кремля на первые предложения об обмене была более чем сдержанной. Дмитрий Песков даже выразил подозрение, что Виктор Медведчук как гражданин Украины может и сам быть против любого обмена. Вполне вероятно, что «лёд тронулся» после визита в Киев Романа Абрамовича, который, как подозревают, предложил Киеву сделку на олигархический манер, которая могла предполагать свободу за отказ, например, от значительной части бизнеса Медведчука.

И всё-таки почему Москва не стала торопиться с обменом?

Нет, за неимением лучшего Виктор Владимирович действительно долгое время числился пророссийским политиком, что позволяло ему хорошо зарабатывать на перепродаже российских углеводородов. Особенно солярки. Но Крым для него оставался украинским. А его телевизионные каналы в своих комментариях и оценках политики России мало чем отличались от «телеоружия» того же Игоря Коломойского.

Виктор Медведчук Kremlin Pool/Global Look Press

Неприятный для Москвы звоночек прозвучал и в ходе последних выборов в Верховную раду Украины. Когда блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», который как бы должен был отстаивать в парламенте интересы восточных, в основном русскоязычных областей страны, несколько первых, гарантированно проходных мест в своём предвыборном списке предложил персонам, мягко говоря, далёким от чаяний своего ядерного электората. Естественно, при возникновении первых проблем эти фигуры тут же покинули фракцию, оставив очень неприятный шлейф подозрений в сговоре руководства ОПЗЖ с остальным украинским олигархатом. Словом, никакой реальной пророссийской силы Медведчук так и не создал, регулярно «продавая» российскому руководству разного рода симулякры.

Ныне в кулуарах обсуждают примечательный инсайд, свидетельствующий, что якобы именно Медведчук подавал сигналы Москве о своих теневых договорённостях и с Юлией Тимошенко, и с Игорем Коломойским. Их суть, дескать, сводилась к возможности «парламентского переворота» сразу после начала российской спецоперации: мол, в Раде будет сформировано пророссийское парламентское большинство, сам Медведчук будет избран спикером. И после неизбежного бегства Зеленского станет фактически правителем страны до проведения новых выборов.

Так ли это было на самом деле, узнаем из будущих мемуаров активных участников нынешних событий. Но то, что за одного битого Медведчука Москва не намерена отдавать тысячу выживших в плену украинских морпехов, это факт. Тем более, как резонно заметили люди на передовой, вопрос об обмене Медведчука должен решаться тогда, когда из украинского плена будет вызволен наш последний солдат.

Знатоки тактики английских спецслужб, которые действуют в Киеве как у себя дома, также утверждают, что дело Медведчука может быть бомбой замедленного действия. Мол, всё из него давно вытащено, его заявления, компрометирующие Москву, включая откровенную дезу, записаны. Но обнародованы они будут только после обмена. Чтобы поставить россиян в неудобное положение.

Ну а пока детали сложной политической сделки могут согласовываться.