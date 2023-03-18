Платежную систему «Мир» могут запустить еще в одной стране Министр туризма Ирана сообщил о возможном скором запуске платежной системы «Мир» в стране

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Платежная система «Мир» в скором времени могут запустить в Иране, сообщил ТАСС министр туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян. В мае 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Москва и Тегеран обсуждают объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб» и договорились переходить на максимально возможный уровень расчетов в национальных валютах.

Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат, — сообщил глава иранского Минтуризма.

По состоянию на март 2023 года карты «Мир» полностью или частично работали в Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии, Вьетнаме, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре.Также сообщалось о начале приема карт «Мир» в нескольких банках Гаваны. Отмечалось, что в дальнейшем возможность расплачиваться картами может появиться в гаванских ресторанах и магазинах. В банкоматах с карт «Мир» можно было снять наличные в кубинских песо по курсу 1 к 1,5 без учета комиссии.

В ноябре Bloomberg писал, что система «Мир» потерпела крах. В публикации говорилось, что в шести странах отказались от работы с российской платежной системой из-за угрозы санкций США.