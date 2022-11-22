В США заявили, что российская платежная система «Мир» потерпела крах Bloomberg: российская платежная система «Мир» потерпела крах

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Российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах, сообщает Bloomberg. По данным аналитиков агентства, за пределами РФ карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако банковские организации в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки российской системы. Авторы отмечают, что наибольший ущерб для России нанесла Турция, когда все пять банков, которые принимали карты «Мир», отказались от их обслуживания.

Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам. Преимущество системы «Мир» в том, что она глобальная и есть у всех россиян. Теперь все будут вынуждены использовать какие-то частные решения во многих странах, — заявил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Аналитики напоминают, что среди стран, банки которых отказались от обслуживания карт «Мир», значатся Узбекистан, Турция и Вьетнам — они полностью отказались поддерживать систему. Казахстан, Киргизия и Таджикистан же ввели частичные ограничения, но в них до сих пор можно пользоваться российской платежной системой. Также она полностью доступна в Армении и Белоруссии.

Ранее РБК сообщал, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ. Также источник отметил, что его банк будет устанавливать терминалы в первую очередь в отелях и крупных магазинах.