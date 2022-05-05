Песков назвал митинги в Армении внутренним делом республики

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Он отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны в связи с тем, что Армения — партнёр России. Ранее в Ереване начались массовые протесты оппозиции, целью которых является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армения — это наш союзник, это наш партнёр по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Армении как можно скорее этот период (протестов. — NEWS.ru) закончился и снова наступил период стабильности, — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что урегулирование ситуации в Армении необходимо в том числе для того, чтобы Россия могла продолжить движение по направлению реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

Ранее стало известно, что Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.