Первый президент Казахстана впервые признал наличие второй семьи Экс-президент Казахстана Назарбаев в мемуарах признал наличие второй семьи

Фото: kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» впервые признал наличие второй семьи, пишет местное издание Orda. Он рассказал, что вторая жена родила ему долгожданных сыновей. От первого брака у него три дочери.



Издание приводит отрывок из книги, в котором экс-лидер признается, что в конце 90-х познакомился со своей новой женой — Асель Исабаевой. Она, по воспоминаниям Назарбаева, вручила ему букет у трапа во время его рабочей поездки в Талдыкорган.

Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Красивый ритуал, к которому мы привыкли давно... Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой, — пишет экс-президент Казахстана.

Спустя некоторое время он увидел ее фото в газете, поскольку она выиграла титул «Мисс Казахстана-1999». После этого разыскать девушку уже не было сложным делом.

Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества, — поделился Назарбаев в своей книге.

Первый президент Казахстана заявил, что они с Исабаевой сочетались браком по мусульманскому обычаю. Впоследствии Асель родила экс-лидеру двух сыновей — в 2005 году родился Тауман, а в 2008-м — Байкен. По признаниям Назарбаева, первая жена Сара, «которая с молодых лет была опорой и рядом в часы самых тяжких испытаний», поняла и простила его. Он признался ей о наличии новой возлюбленной после рождения первого сына.

Вообще я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын — наследник и продолжатель фамилии, — пояснил он.

В июле стало известно, что Назарбаев остался без государственной охраны. До этого бывший глава Казахстана был лишен всех госнаград. 12 января Конституционный суд принял постановление, согласно которому закон об особом статусе, пожизненных гарантиях и привилегиях Назарбаева признан утратившим свою силу. Лишение его статуса предусматривалось поправками к конституции страны, которые вступили в силу в июне 2022 года.