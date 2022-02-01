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Переговоры Путина и Джонсона перенесли на 2 февраля

15:37, 01 февраля 2022
Переговоры Путина и Джонсона перенесли на 2 февраля Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоятся 2 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьера.

По его словам, телефонный разговор «перенесён на послеобеденное время в среду».

Агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин могут провести телефонный разговор 31 января. Предполагалось, что Лондон вновь попытается «надавить» на Москву из-за якобы наращивания численности военных на границе с Украиной.

Позднее стало известно, что Джонсона раскритиковали за перенос разговора с Путиным в критический момент. Причиной переноса стали обвинения в адрес главы британского правительства в том, что во время действия локдауна Джонсон организовал вечеринки в своей резиденции на Даунинг-стрит.

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