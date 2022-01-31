Джонсон пропустил звонок Путина из-за COVID-вечеринок

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона раскритиковали за перенос разговора с президентом России Владимиром Путиным в критический момент. «Теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность». Причиной переноса стали обвинения в адрес главы правительства в том, что во время действия локдауна Джонсон организовал вечеринки в своей резиденции на Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости.

В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине, - заявил Лэмми.

Британская сторона попыталась перенести время звонка с российским лидером, с которым планировалось обсудить ситуацию на Украине, но в Москве ответили отказом из-за графика Путина.

Ранее в ходе дебатов в национальном парламенте Канады министр иностранных дел страны Мелани Жоли ушла от ответа на вопрос одного из парламентариев о будущих поставках летального вооружения Украине. Она лишь ограничилась ответом о том, что в случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены жёсткие санкции.