Глава МИД Канады ушла от ответа на вопрос о поставках вооружения Украине

В ходе дебатов в национальном парламенте Канады министр иностранных дел страны Мелани Жоли ушла от ответа на вопрос одного из парламентариев о будущих поставках летального вооружения Украине. Она лишь ограничилась ответом о том, что в случае вторжения России на Украину в отношении Москвы будут введены жёсткие санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Необходимо не допустить дальнейшего вторжения России на Украину. Однако сейчас важнее всего сосредоточить наши усилия на дипломатии и сдерживании. Именно этим мы и занимаемся, — рассказала Жоли.

При этом ведомство отозвало часть своих сотрудников посольства на Украине. Из Киева уедут дипломаты, которые не задействованы в оперативной работе. Посольство в Киеве продолжит работу в прежнем режиме.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Тем не менее глава правительства отметил, что Россия представляет серьёзную угрозу для страны.

Он добавил, что в настоящее время Москва оказывает давление на экономику Украины. При этом он высоко оценил поддержку со стороны западных партнёров, которые готовы противодействовать России с помощью экономических санкций.