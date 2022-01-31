Украина опровергла информацию о вторжении России

Украина не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом. Тем не менее, глава правительства отметил, что Россия представляет высокую угрозу для страны. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок, — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что в настоящее время Москва оказывает давление на экономику Украины. При этом он высоко оценил поддержку со стороны западных партнёров, которые готовы противодействовать действиям России с помощью экономических санкций.

Ранее стало известно, что ключевые товары на планете резко вырастут в цене, если США введут санкции против России, об этом заявил обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл. Он добавил, что в настоящее время стоимость ключевых российских экспортных товаров завышена из-за инфляции в рамках пандемии.