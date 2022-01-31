Названы последствия для мира в случае введения санкций против России

Ключевые товары на планете резко вырастут в цене, если США введёт санкции против России, заявил обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл. Он добавил, что в настоящее время стоимость ключевых российских экспортных товаров завышена из-за инфляции в рамках пандемии.

Ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков. Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок, — заявил Макдонелл.

По словам журналиста, Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей. Он считает, что даже если санкции не будут иметь отношения к перечисленным отраслям, они все равно повлияют на экспорт из страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении российских элит и их семей. Ограничения будут приняты в случае, если Россия осуществит вторжение на Украину. Конкретных фамилий она называть не стала, ранее СМИ сообщали, что речь идёт о чиновниках и крупных бизнесменах. Она также добавила, что разработка санкций и формирование списка лиц велись в тесной координации с союзниками и партнёрами США.