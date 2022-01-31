Белый дом подтвердил разработку санкций против российских элит

США подготовили санкции в отношении российских элит и их семей. Ограничения будут приняты в случае, если Россия осуществит вторжение на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Конкретных фамилий она называть не стала, ранее СМИ сообщали, что речь идёт о чиновниках и крупных бизнесменах.

Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину. <...> Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля, — сообщила Псаки в ходе брифинга с представителями прессы.

Она также добавила, что разработка санкций и формирование списка лиц велись в тесной координации с союзниками и партнёрами США.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что собственность так называемых российских олигархов в Лондоне в случае эскалации ситуации на Украине может быть конфискована в рамках ужесточения режима санкций.

Поимённые списки лиц, к которым могут быть применены различные ограничения, присутствуют в ряде законопроектов, которые прорабатывает Конгресс США. Американский президент Джо Байден также не исключал, что под санкциями может оказаться и лично глава российского государства Владимир Путин.

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможное введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой.