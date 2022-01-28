Лавров прокомментировал возможное введение нового пакета санкций против РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе интервью четырём российским радиостанциям, что введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет <...>, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений, — сообщил он.

Глава МИД пошутил, заметив, что против него до сих пор не приняты американские санкции.

Они готовы вводить санкции против руководства всей нашей страны: против вас (российских СМИ. — NEWS.ru), даже в отношении президента. Что значит даже? Я что, не достоин? — воскликнул министр.

Ранее Лавров заявил, что войны не будет, если этот вопрос будет зависеть от России. При этом он отметил, что Москва не позволит Западу игнорировать её интересы в области безопасности. Дипломат подчеркнул, что РФ примет ответные меры, если ей не удастся договориться по принципам гарантий безопасности в Европе.

Российская сторона ранее получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Лавров подчеркнул, что на фоне бумаги, которую прислали из Альянса, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. Ответ НАТО слишком идеологизирован.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи». Он отметил солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в отношении ситуации на юго-востоке Украины.