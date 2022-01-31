Джонсон попытается «надавить» на Путина 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин могут провести телефонный разговор 31 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера. Предполагается, что Лондон вновь попытается «надавить» на Москву из-за якобы наращивания численности военных на границе с Украиной.

Премьер-министр, как ожидается, поговорит с президентом Путиным сегодня днём, — сказал представитель Джонсона.

Он также уточнил, что 31 января министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выступит с заявлением в парламенте о санкциях в отношении России. После этого они вместе отравятся на Украину.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Токио, которая готовилась на середину февраля. Причиной называется «обострение ситуации вокруг Украины». Джонсон собирался встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой и обсудить Китай, Украину, борьбу с коронавирусом и меры по достижению декарбонизации.