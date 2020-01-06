Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что у ведомства нет намерения отзывать солдат и технику из Ближневосточного региона.
Так глава Пентагона прокомментировал распространённую ранее агентством Reuters информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приняла решение вывести войска с территории Ирака. При этом СМИ ссылалось на некое письмо, попавшее к иракским военным из штаба операции «Непоколебимая решимость»,
Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка. — подчеркнул Эспер.
Как писал NEWS.ru ранее, сенатор Алексей Пушков, комментируя резолюцию иракского парламента о выводе иностранных войск, отметил, что США теперь будет сложно действовать в этом регионе.
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